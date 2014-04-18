تونس تنصح رعاياها بعدم السفر إلى ليبيا

نصحت تونس مواطنيها بعدم السفر إلى ليبيا بعد خطف دبلوماسي تونسي في طرابلس أمس الخميس. وكانت مصادر لـ"العربية" أكدت أن الدبلوماسي المختطف هو مستشار السفير التونسي في ليبيا "العروسي القنطاس".

إلى ذلك، أكد مصدر تونسي في طرابلس خبر الخطف في حين رفض السفير التونسي في ليبيا رضا بوكادي التعليق.ولا شك أن خبر الخطف كانت له تداعياته على الأوضاع في تونس، ما دفع الحكومة التونسية الى بعث "خليّة أزمة" لمتابعة الأوضاع في ليبيا.



وعلمت "العربية.نت" أن هذه الخلية عقدت الخميس 17 أبريل اجتماع لها على خلفية اختفاء الدبلوماسي التونسي العروسي القنطاسي، العامل بسفارة تونس بطرابلس ، في ظروف وصفتها الخارجية التونسية ب "الغامضة"، في العاصمة الليبية. وبحسب بيان صادر عن الخارجية حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، فان اجتماع "خلية الأزمة" أشرف عليه وزير الخارجية وضمّ الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن و كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية وممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارات الدفاع الوطني والداخلية والعدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.



وتم خلال هذا الاجتماع "تجديد إعراب السلطات التونسية عن انشغالها العميق لاستهداف الدبلوماسيين التونسيين في ليبيا، والتأكيد على حرصها المتواصل على تأمين سلامة جميع الموظفين العاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بليبيا وكافة أفراد الجالية التونسية المقيمة في هذا البلد الشقيق".



كما تمّ تدارس كيفية التعاطي الضروري والمناسب مع حادثة الاختفاء هذه ولا سيما التحرك الفوري والعاجل لكافة الجهات التونسية المختصة بالتنسيق مع السلطات الليبية في أعلى مستوى لمعرفة ملابسات اختفاء الدبلوماسي.



وأكد البيان على "أن الوزارة ستحيط الرأي العام الوطني بحيثيات ومستجدات هذه الحادثة، كما تهيب بكافة وسائل الإعلام وكافة مكونات المجتمع المدني، بتوخي الحذر والدقة في خصوص ما يُتداول من معلومات في هذا الغرض، واستقاء المعلومة الموثوقة من المصادر الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية، حفاظا على حياة وسلامة الدبلوماسي التونسي وكافة الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين".



ودعت الخارجية أفراد الجالية التونسية في ليبيا إلى التزام الحذر في تنقلاتهم حفاظا على سلامتهم وتفاديا لكل طارئ في هذه الظروف الاستثنائية.



كما طالبت الوزارة المواطنين التونسيين "إرجاء التحول إلى الأراضي الليبية والقيام بذلك عند الضرورة فقط".

