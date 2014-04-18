وزير خارجية تونس: لن نرضخ لشروط الخاطفين في ليبيا

صرح وزير الخارجية التونسي، منجي الحامدي، في حديث لـ"العربية"، الجمعة، أن خاطفي الدبلوماسي التونسي يتبعون عائلة المسجونين في تونس.

ورفض منجي الحامدي، التفاوض مع الخاطفين، قائلا "لن نرضخ ولن نتفاوض مع الخاطفين، وفكرة الإفراج عن إرهابيين مقابل إطلاق سراح دبلوماسيين أمر ليس من عاداتنا".

وقال الحامدي "السجينان متورطان في أعمال إرهابية السنة الماضية في تونس"، مضيفا "كنا نعتبر الدبلوماسي التونسي إلى غاية أمس مختفيا، أما بعد إعلان الخاطفين عن وجود الدبلوماسي عندهم، فنحن نقول إنه مخطوف".

وقبل ذلك، قال وزير خارجية تونس لرويترز، إن خاطفي الدبلوماسي التونسي في طرابلس هم جماعة على علاقة بمتشددين معتقلين في تونس، بسبب هجمات ضد قوات الأمن وقعت قبل ثلاث سنوات، ويطالبون بإطلاق سراحهم مقابل الإفراج عن الدبلوماسي.

وأضاف الحامدي "لقد تسنى معرفة الخاطفين. هم جماعة تنتمي لعائلة إرهابيين معتقلين في تونس بسبب مشاركتهم في هجوم الروحية ضد قوات الأمن"، مشيراً إلى أن نفس هذه المجموعة هي التي خطفت دبلوماسيا آخر قبل شهر.

وصرح بأن تونس تنظر في تقليص بعثتها الدبلوماسية في ليبيا بعد اختطاف دبلوماسيين اثنين خلال شهر، مضيفا "سنحاول التفاعل مع الجهة الخاطفة لضمان حياة الدبلوماسيين وإطلاق سراحهم".