مقتل جندي تونسي بانفجار عبوة عند حدود الجزائر

قتل جندي تونسي، الجمعة، بانفجار لغم في جبل الشعانبي عند الحدود الجزائرية، حيث يتصدى الجيش لمجموعات يشتبه في ولائها لتنظيم القاعدة منذ 2012، وفق ما أفاد فرانس برس المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وقال المتحدث توفيق الرحموني "في الساعة 11.45 بالتوقيت المحلي، انفجر لغم أرضي داخل المنطقة العسكرية المغلقة" في جبل الشعانبي، مضيفا أن الحادث "أسفر عن مقتل سائق آلية عسكرية".

وأوضح أنه قبل ذلك بقليل "وقع تبادل للرصاص بين العسكر وعناصر إرهابية".

وأعلن الرحموني، الخميس، في مؤتمر صحافي أن تونس تواجه مخاطر متنامية من عناصر جهادية في تلك المنطقة التي أعلنتها رئاسة الجمهورية هذا الأسبوع "منطقة عسكرية مغلقة".

وتحدث الناطق باسم الوزارة عن "تضاعف التهديدات من المنظمات الإرهابية التي تنشط في المنطقة"، وكذلك "استعمال أسلحة وإقامة حواجز وزرع ألغام أمام عناصر الجيش وقوات الأمن".

وقد قتل في جبل الشعانبي ثمانية جنود في كمين في يوليو 2013، وجرح آخرون أو قتلوا بعبوات متفجرة مزروعة في ذلك الجبل. وجرح الجمعة شخص آخر بانفجار عبوة يدوية الصنع.

وتحاول قوات الأمن التونسية التحكم في المقاتلين الإسلاميين الذين يبدو أنهم موالون لتنظيم القاعدة، وشنت عدة عمليات عسكرية وقصفت المنطقة بالطائرات.

كذلك أعلنت الرئاسة هذا الأسبوع "منطقة جبل الشعانبي والمناطق المتاخمة لها، على غرار جبال السمامة والسلوم والمغيلة، منطقة عمليات عسكرية مغلقة".