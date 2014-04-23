6 تونسيات ضمن قائمة أبرز 50 سيدة عربية

قامت مجلة "سيدتي" بنشر قائمة تضمنت أبرز 50 سيدة عربية خلال الربع الأول من سنة 2014، وتضمنت القائمة 6 نساء تونسيات تم اختيارهن في النهائيات.

واللافت للانتباه أن النساء التونسيات المتوجات يعملن في مجالات مختلفة، تتوزع بين عوالم السياسة والمال والأعمال والنشاط السياسي والجمعيات، في إشارة إلى مجال المبادرة الواسع والمفتوح أمام المرأة التونسية، خصوصاً أن تونس تعد من أول الدول العربية التي أقرت مبدأ تحرير المرأة، وتساوي الفرص بينها وبين الرجل.

والسيدات المتوجات هن راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، وبرزت في سبيل حقوق الإنسان والدفاع عن ضحايا التعذيب، وكشفت في الفترة الأخيرة عن تواصل عمليات التعذيب في مراكز الاحتفاظ وفي السجون، وتم ترشيحها لجائزة نوبل للسلام.

وآمال كربول التي تولّت منصب وزيرة للسياحة في الحكومة التونسية الجديدة، ووداد بوشماوي، وهي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، ساهمت في عام 2014 باسم اتحاد الصناعة والتجارة في الحوار الرباعي الذي أنقذ البلاد من أزمة وحقق الاستقرار.

ونجيبة الحمروني نقيبة الصحافيين التونسيين، التي نجحت في الدفع نحو الإسراع في تكوين الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري.

ولينا بن مهني، وهي أشهر مدونة تونسية، وناشطة حقوقية وأستاذة جامعية، تم اختيارها ضمن قائمة "أشجع مدوني العالم" من قبل موقع "ذي دايلي بيست".

وأحلام المراكشي، إحدى أبرز قائدات الطائرات في تونس، وأول امرأة عربية وإفريقية تقود طائرة إيرباص، وفي حركة رمزية تم تكريمها يوم 8 مارس 2014 بالقيام برحلة جوية يكون كل طاقمها من النساء، أقلعت من مطار تونس قرطاج الدولي متجهة إلى مطار "أورلي" في باريس.

ومن خلال هذه القائمة أظهرت مجلة "سيدتي" الرائدة في مجال الإعلام النسائي، الدور القيادي للنساء العربيات، وأكدت قدرتهن على القيام بأدوار قيادية على كافة الصعد، وبأنهن يمتلكن مزايا ومؤهلات وصلاحيات وثقافة علمية ومجتمعية تمكنهن من النهوض بمجتمعاتهن تماماً كالرجال.

وقامت "سيدتي" بإعداد قائمة 50 سيدة عربية رائدة في الربع الأول من 2014، وقد استعانت بـ34 خبيراً من 9 بلدان عربية شملت السعودية والإمارات والكويت ومصر والمغرب ولبنان وتونس والجزائر والأردن.