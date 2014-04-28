تونس تفكك خلية كانت تحضّر "أعمالاً إرهابية"

أعلنت السلطات الأمنية التونسية، الاثنين، القبض على 9 "تكفيريين" منتمين إلى مجموعة كانت تعد لتنفيذ عمليات إرهابية على مستوى البلاد.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان: "قامت الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب للشرطة والحرس الوطنيين بعملية أمنية فجر اليوم 28 أبريل بجهة دوّار هيشر وحي التضامن غرب العاصمة، تمكنت خلالها من القبض على كل عناصر المجموعة وعددهم تسعة أفراد".

وأوضحت أن إلقاء القبض على هؤلاء جاء "إثر ورود معلومات استخباراتية بشأن عناصر تكفيرية بصدد الإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية، على علاقة بعناصر أخرى فارّة". ولم تكشف الوزارة عن اسم "المجموعة" التي ينتمي إليها الموقوفون التسعة.

وعادة ما تطلق وزارة الداخلية مصطلح "تكفيريين" على منتمين إلى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" التي صنفتها السلطات في 2013 "تنظيماً إرهابياً"، وأصدرت بطاقة جلب دولية ضد مؤسسها سيف الله بن حسين ولقبه "أبوعياض" والهارب في ليبيا.

وتقول تونس إن هذا التنظيم مرتبط بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وإنه على علاقة بمسلحين يتحصنون منذ نهاية 2012 بجبل الشعانبي (غرب) على الحدود مع الجزائر.

وفي 2013 اغتال مسلحون اثنين من أبرز قادة المعارضة وقتلوا أكثر من 20 من عناصر الجيش والأمن في هجمات نسبتها السلطات الى جماعة "أنصار الشريعة بتونس".

والأسبوع الماضي أطلق الجيش والأمن التونسي عملية عسكرية وأمنية واسعة النطاق في جبل الشعانبي للقضاء على المسلحين المتحصنين بالجبل.