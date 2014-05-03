تخفيض 10% من أجور أعضاء الحكومة في تونس

نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، عن الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، نضال الورفلي، أن مجلسا وزاريا انعقد الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، أقر التخفيض في أجور الوزراء وكتاب الدولة وكل من له هذه الرتبة بنسبة 10%.

كما ذكر الورفلي أنه وفي إطار ترشيد نفقات الدولة، سيساهم الوزراء وكتاب الدولة وأعضاء الحكومة في الاكتتاب وفي القرض الوطني بنسبة 10% من أجورهم.

وأضاف في نفس الإطار "إن النية تتجه نحو تعميم هذا الإجراء ليشمل كل من شغل هذه الرتب في السابق"، مشيرا إلى أنه سيتم مكاتبة المعنيين في أقرب وقت.

كما أقر المجلس الوزاري تحويل مقتطعات البنزين التي يتمتع بها أعضاء الحكومة إلى منحة مالية ابتداء من 01 يونيو 2014، مع التخفيض من قيمتها بنسبة 10%.

وسيتم أيضا تعويض السيارات الإدارية والوظيفية والسيارات في الوظيفة العمومية وفي المؤسسات العمومية بمنحة مالية.

وكان رئيس الجمهورية التونسية، المنصف المرزوقي، قد أعلن في وقت سابق عن التخفيض في المرتب القانوني لرئيس الجمهورية إلى الثلث، كما قال: "إنه أعطى التعليمات لمزيد من التقليص في نفقات رئاسة الجمهورية، وبأكبر قدر ممكن".