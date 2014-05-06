المرزوقي يعد بالعفو عن جهاديي الشعانبي بشروط

وعد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، الثلاثاء، بالعفو عن جهاديين متحصنين بجبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر، إذا سلموا أنفسهم للسلطات.. لكن بشرط أن لا يكونوا تورطوا في قتل تونسيين.

وقال المرزوقي في خطاب ألقاه أمام جنود خلال زيارته للمنطقة العسكرية المغلقة في جبل الشعانبي "أوجه رسالة إلى المغرر بهم، إن كانت أياديكم غير ملوثة بالدماء ولم تقتلوا تونسيين فإن باب الصفح مفتوح".

وأضاف "لقد غرروا بكم اتركوا أسلحتكم وانزلوا من الجبل وعودوا إلى شعبكم".

وتابع "قررنا في اجتماع مجلس الأمن التونسي الأخير أن تكون هناك قوانين للعفو والصلح لكل من لم يقتل تونسياً".

وأضاف "أقول هذا الكلام ليس محبة في هؤلاء الناس بل محبة في أمهاتهم، نريد أن نفتح باب الصلح والمصالحة لمن ينزل من الجبل ويترك سلاحه ويعود إلى حاضنة الوطن".

ومنذ ديسمبر 2012 يتعقب الجيش والأمن في جبل الشعانبي مسلحين تقول السلطات إنهم مرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب.

وفي 11 أبريل الماضي أصدر الرئيس التونسي قراراً جمهورياً بجعل جبل الشعانبي "منطقة عمليات عسكرية مغلقة"، وجبال السمامة والسلوم والمغيلة وخشم الكلب والدولاب وعبدالعظيم، المتاخمة للشعانبي "منطقة عسكرية".

وعزت وزارة الدفاع هذا الإجراء إلى تنامي نشاط شبكات الجريمة المنظمة في تجارة الأسلحة والذخيرة والمخدرات وتهريب المواد الخطرة عبر الحدود، واستعمال السلاح ونصب الكمائن والألغام غير التقليدية ضد العناصر العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى "تضاعف التهديدات من قبل التنظيمات الإرهابية المتمركزة بالمنطقة".