تفجر الأوضاع في ليبيا يشغل الحكومة التونسية

تفجر الأوضاع الأمنية وحالة التقاتل التي تعرفها مناطق ومدن ليبية خيمت على المشهد التونسي وكانت محور الاجتماع العاجل للمجلس الوطني للأمن، الذي اجتمع مساء الجمعة.

وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو، في تصريح إعلامي إثر اجتماع المجلس الوطني للأمن الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي، بأن هذا الاجتماع دعا إليه الرئيس المرزوقي وخصص لتدارس تطورات الوضع في ليبيا، خصوصاً بعد تفاعلات الأحداث في بنغازي.

وأكد وزير الداخلية أنه تمّ بحث التداعيات الليبية الجارية الآن على تونس، ودراسة إمكانية تأثر تونس بالوضع الليبي المتفجر؛ سواء من حيث تسلل الإرهابيين أو تدفق مهاجرين ليبيين إلى الأراضي التونسية.

كما نظر الاجتماع أيضاً في رصد سيناريوهات ردود أفعال الجالية الليبية في تونس على ما يحصل في بلادها، وخاصة إمكانية نشوب بعض المشاكل بين الليبيين المقيمين في تونس والبالغ عددهم مليوناً و900 ألف ليبي من انتماءات مختلفة.

وبين وزير الداخلية أنه تمت محاولة إيجاد بعض الإجراءات الاستباقية للوقاية من تعقد الوضع الليبي وانعكاساته السلبية على تونس.

ويذكر أن هذا الاجتماع الطارئ الذى دام أكثر من ساعة ونصف الساعة تحت إشراف الرؤساء الثلاثة - رئيس الدولة، ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي - حضره كل من وزير الداخلية لطفى بن جدو، ووزير الدفاع غازي الجريبي، ووزير الشؤون الخارجية منجي حامدي، والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن رضا صفر، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.