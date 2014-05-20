تونس تحذر مواطنيها من السفر إلى ليبيا

نصحت تونس، الثلاثاء، مواطنيها بعدم السفر إلى ليبيا "إلا للضرورة القصوى"؛ بسبب تأزم الوضع الأمني الذي تعيشه جارتها الجنوبية.

وتشهد ليبيا توتراً شديداً بعد إعلان اللواء المنشق خليفة حفتر حملة ضد الإسلاميين المتشددين، بينما وصفها المؤتمر الوطني الليبي بأنها خطوة انقلابية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان: "في ظل هذه الظروف الأمنية تدعو الوزارة كافة أفراد الجالية التونسية في ليبيا إلى توخي أعلى درجات الحيطة والحذر في جميع تنقلاتهم".

وأضاف البيان "كما تدعو المواطنين التونسيين إلى عدم التحول إلى الأراضي الليبية في الوقت الراهن إلا للضرورة القصوى؛ وذلك حفاظا على سلامة وأمن جاليتنا ومواطنينا وتفاديا لكل طارئ في مثل هذه الظروف الاستثنائية".

واتخذت الجزائر ومصر والسعودية ودول أخرى خطوات مشابهة، إما باستدعاء السفير لأسباب أمنية أو بإغلاق السفارة أو بتحذير المواطنين من السفر إلى ليبيا.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية في تونس أنها "تتابع ببالغ الاهتمام وعميق الانشغال التطورات الأخيرة التي تشهدها الشقيقة ليبيا".