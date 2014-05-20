حركة الغنوشي تصف أحداث ليبيا بـ"الانقلاب"

وقفت حركة النهضة التونسية، ذات التوجهات الإخوانية، ضد العملية العسكرية التي يقودها اللواء خليفة حفتر ضد مجموعات التطرف في ليبيا، ووصفت حركة راشد الغنوشي، الثلاثاء، الأحداث الجارية في ليبيا بأنها "محاولة انقلابية" وحذرت من تطور الأوضاع الى حرب أهلية.

وسبق ووقفت حركة النهضة في صفّ الرئيس المعزول محمد مرسي في مصر، وأعلنت رفضها لثورة 30 يونيو وبيان عزله في 3 يوليو.

وتشهد ليبيا اضطرابات في الأيام الأخيرة بعد أن بدأ اللواء المنشق خليفة حفتر حملته على الإخوان وحلفائهم من الجماعات المتطرفة الإسلاميين المتشددين، وهو ما يبرز إخفاق الحكومة المركزية في طرابلس في بسط سيطرتها.

وقالت حركة النهضة في بيان: "ندين بشدة المحاولة الانقلابية ونستنكر كل استعمال للسلاح للتعبير عن الرأي أو الموقف السياسي".

وحذرت النهضة مما وصفته "عواقب الانتشار المفزع للسلاح في ليبيا الشقيقة ما يجعل الليبيين مهددين بأبشع صور الاقتتال والحرب الأهلية".

ودعا البيان إلى ضرورة "حقن الدماء الليبية وتوفير شروط الهدوء والاستقرار والشروع فوراً في حوار وطني يجمع الفرقاء دون إقصاء ويفضي الى مصالحة وطنية شاملة".