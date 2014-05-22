تونس: القبض على إرهابيين قدموا من ليبيا

ألقت القوات الأمنية التونسية القبض على مجموعة إرهابية دخلت من ليبيا، وكانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية في تونس، حسب بيان لوزارة الداخلية التونسية صدر مساء أمس الأربعاء.

وأوضح البيان أن "معلومة استخباراتية" وصلت لوحدة الإرهاب في الحرس الوطني حول "دخول مجموعة إرهابية من ليبيا كانت قد تلقت تدريبات عسكرية على بعض الأسلحة وصنع المتفجرات بغية ارتكاب أعمال نوعية إرهابية من شأنها إرباك المشهد العام بالبلاد، واستهداف بعض المنشآت الحساسة وبعض القيادات الأمنية".

وأضاف البيان أنه "من خلال عملية استباقية تمكنت الوحدات المختصة خلال هذا الأسبوع من إلقاء القبض على 8 عناصر تورطوا في التخطيط والإعداد للقيام بهذه العمليات".

ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الأمنية العسكرية. وأكدت أن وحداتها بكل اختصاصاتها مدعومة بالوحدات العسكرية جاهزة لحماية البلاد.