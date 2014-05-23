مصرع جندي تونسي وجرح 5 في انفجار قرب حدود الجزائر

أكد ‭‬‬المتحدث باسم الجيش التونسي أن جندياً قتل وأصيب خمسة آخرون اليوم الجمعة بسبب انفجار لغم في جبل الشعانبي قرب الحدود الجزائرية، حيث تلاحق القوات المسلحة مسلحين إسلاميين.

وهذا أحدث انفجار في سلسلة تفجيرات في جبل الشعانبي نفذها متشددون، وحصدت عددا من القتلى والجرحى بين صفوف عناصر الشرطة والجيش خلال الأشهر القليلة الماضية، وتراوحت بين هجمات مباشرة وزرع ألغام. وقبل شهر قُتل جندي آخر في انفجار لغم يعتقد أن إسلاميين زرعوه.

وحول هجوم الجمعة، قال المتحدث باسم الجيش توفيق الرحموني: "مات جندي وأصيب خمسة آخرون أثناء انفجار لغم أرضي بجبل الشعانبي‭‭".‬‬

وتلاحق القوات الأمنية منذ أشهر عشرات المسلحين في جبل الشعانبي قرب الحدود مع الجزائر. ونفذت عدة هجمات بالطائرات والمدفعية على عدة مواقع.

وتمثل مواجهة المتشددين الإسلاميين أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية في تونس التي ينظر إليها على أنها نموذج للانتقال الديمقراطي في المنطقة المضطربة. ويستفيد المسلحون الإسلاميون من الفوضى في ليبيا ويتلقون تدريبات هناك.