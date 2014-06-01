هل أغضب الرئيس التونسي ملك المغرب؟

كذّب عدنان منصر الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية في تصريح خاص لـ"العربية.نت" ما نقله موقع "بيزنس نيوز" الإخباري، عن وجود خلافات بين الرئيس التونسي وملك المغرب، الذي يؤدي منذ يومين زيارة دولة لتونس، هي الأولى له منذ سقوط نظام بن علي.

وبحسب الموقع، فإن محمد السادس اغتاظ إلى حد الغضب، ما جعله "يهين الرئيس التونسي"، وذلك بسبب ما نسب للرئيس المرزوقي من موقف حول الصحراء الغربية، كان محل غضب من ملك المغرب، وذلك خلال لقاء ثنائي جمع بين الرئيس والملك.

وأضاف ذات الموقع أن الملك هدد بقطع الزيارة ومغادرة تونس، قبل أن يعدل عن ذلك، ويلقي كلمة في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان).

وتجدر الاشارة الى أن الرئيس التونسي لم يحضر كلمة الملك، وهو ما خلف تساؤلات وتعليقات تؤكد فرضية وجود خلاف بينهما، لأن مقاطعة خطاب الملك، غير مألوف في التقاليد والبروتوكولات المتعارف عليها في مثل هذه المناسبات.

وفي سياق متصل، نفى أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية – حزب الرئيس المرزوقي - عماد الدايمي ما ورد في موقع "بزنيس نيوز" حول حصول نقاش حاد دار بين رئيس الجمهورية والملك المغربي بخصوص الصحراء، قرّر على إثره العاهل المغربي قطع زيارته الرسمية، مؤكدا "أن ما نشر هو كذبة مغرضة" حسب قوله، كما نفى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ما أورده الموقع المذكور، معتبرا إياه "محض افتراء".

تأجيل الاجتماع حول ليبيا

وفي تصريح لـ"العربية.نت"، قلل المحلل السياسي منذر ثابت من أهمية الزيارة التي أداها ملك المغرب لتونس، مشيرا الى أن قيام تعاون بين الأقطار المغاربية أو تفعيل الاتحاد المغاربي لا يمكن أن يتم إلا بموافقة الجزائر، باعتبارها الدولة المركزية الأكثر تأثيرا.

وبحسب ثابت، فإن التعاون الاقتصادي بين كل من تونس والمغرب لا جدوى له على اعتبار أن البلدين لهما اقتصاد تنافسي وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل السياحة وتصدير الفسفات أو جلب الاستثمارات الخارجية.

وأضاف ثابت أنه باستثناء الجانب الشكيلي للزيارة والمتمثل في أهمية الوفد المرافق للملك، فإنه لا يتوقع أن يكون للزيارة نتائج سياسية خاصة في دفع المسار المغاربي، واستدل ثابت على ذلك بتأجيل اجتماع وزراء خارجية الدول المغاربية حول ليبيا، الذي كان مبرمجا له في تونس.

كما اعتبر ثابت أن تدخل المرزوقي في السياسة الخارجية، أضر كثيرا بالمصالح الحيوية لتونس، وبرز ذلك في الموقف من سوريا وخاصة مصر، وهو ما مثل حرجا للحكومة التونسية الجديدة، التي تعمل على إصلاح أخطاء الرئيس الدبلوماسية.

