دعوى قضائية ضد المرزوقي لـ"شتم الشعب"

أقام تونسيون دعوى قضائية ضد الرئيس، محمد المنصف المرزوقي، اتهموه فيها بـ"ثلب" (شتم) الشعب التونسي في خطاب ألقاه أمام سفراء أجانب وتحدث فيه عن "عمق جهل" التونسيين بقارة إفريقيا، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وأعلن المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة فرانس برس "الأسبوع الماضي، تلقينا شكوى موقّعة من نحو 80 شخصا ضد الرئيس محمد المرزوقي من أجل الثلب (الشتم)".

وأفاد معز علي، وهو أحد الموقعين على هذه الشكوى، بأن إقامة الدعوى القضائية ضد المرزوقي جاءت إثر "وصفه التونسيين بالجهلاء خلال حفل رسمي وأمام سفراء أجانب"، في إشارة إلى خطاب ألقاه الرئيس التونسي يوم 26 مايو الماضي بمناسبة "اليوم العالمي لإفريقيا".