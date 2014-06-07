تونس تنقذ 67 مهاجراً إفريقياً أبحروا إلى إيطاليا

وسط عباب البحر الهائج يرمون بأنفسهم إلى التهلكة في سبيل الوصول إلى القارة الشقراء، وقد تتكرر تجربة الوصول الى أوروبا وتتكرر من دون كلل أو ملل رغم العوائق وجهود السلطات التي تكون للراغبين في الهجرة غير الشرعية بالمرصاد.

فقد أنقدت السلطات التونسية 67 مهاجراً غير شرعي من إفريقيا انطلقوا من السواحل الليبية قبل تسرّب المياه إلى زورقهم قبالة سواحل جرجيس التونسية.

إلى ذلك، أعلن خفر السواحل الإيطالي أنه أنقذ أكثر من 1000 مهاجر سري في قناة صقلية قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية خلال اليومين الماضيين.

وعبر الى إيطاليا مطلع هذا العام أكثر من 43 ألفاً من المهاجرين الأفارقة، حيث وصل معظمهم إلى شاطئ جزيرة لامبيدوزا الصغيرة عبر الحدود الليبية، حيث تجد الحكومة المركزية صعوبة في تأمين حدودها البرية والبحرية.

ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لقي المئات مصرعهم منذ بداية عام 2014، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر إلى مدنها الساحلية الشمالية.