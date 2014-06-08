تونس: سلاح حربي بسيارة جزائرية قادمة من مرسيليا

واصلت مصالح الجمارك في ميناء حلق الوادي بالعاصمة التونسية، عمليات التفتيش عن الأسلحة، بعد يوم من الإعلان عن حجز 32 رشاشا حربيا كانت مخبأة داخل سيارة جزائرية مقبلة إلى تونس من ميناء مرسيليا الفرنسي.

وأشارت مصادر من الجمارك لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى حجز بنادق نصف أوتوماتيكية متطورة جدا، وأسلحة موجهة لخوض الحروب، وعدد من البنادق تتميز بتقنيات متطورة.

وحجزت قوات الأمن أيضا السيارة والأسلحة التي كانت بحوزة جزائريين اثنين، وأمرت السلطات القضائية ببدء التحقيق الأمني معهما.

يذكر أن عملية حجز الأسلحة في ميناء حلق الوادي تعد الثانية من نوعها في غضون أيام، إذ تمكنت مصالح الجمارك قبل أيام من حجز كمية من الأسلحة، كانت موجهة إلى أحد الجزائريين في مدينة القصرين المهددة بالإرهاب، والواقعة على الحدود التونسية - الجزائرية.

ومن جهة ثانية، انتقد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، مواقف الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة تجاه الحركات الإسلامية التي رأت النور سنة 1981، وقال إن بورقيبة واجه دخول الحركة الإسلامية باب المشاركة الديمقراطية باللجوء الخاطئ إلى "السجن والعصا"، على حد تعبيره، وهو ما لم يترك مجالا أمام الحركة للعمل السياسي السلمي في نطاق ما يسمح به القانون.

وأشار الغنوشي في مداخلته خلال ندوة "التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي: تونس نموذجا"، نظمتها حركة النهضة بمناسبة الذكرى الـ33 لتأسيسها، إلى تعطل المسار الديمقراطي بسبب الضغوط التي فرضت على القيادات طوال 33 سنة من وجود الحركة الإسلامية، سواء في عهد بورقيبة أو خلال 23 سنة من حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.