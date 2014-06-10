ملك المغرب يغادر تونس بعد زيارة "سياسية-سياحية"

غادر الاثنين، ملك المغرب محمد السادس، تونس بعد زيارة استمرت 10 أيام. وكان ملك المغرب قد وصل إلى تونس يوم 30 مايو الماضي، في زيارة دولة هي الأولى له منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي، بعد ثورة 14 يناير 2011.

وقوبلت زيارة ملك المغرب بترحيب كبير من قبل التونسيين، خاصة بعد تمديده لزيارته وتخصيص إقامته في تونس للترفيه والسياحة، حيث تنقل الملك في جولات ومن دون حراسة مشددة وبزي رياضي، في ساحات وأسواق تونس وبشارع بورقيبة أو ما أصبح يعرف في تونس بـ"شارع الثورة".

كما تم تداول صور للملك محمد السادس في مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلتها أيضا كبرى المجلات العالمية ووكالات الأنباء، وهو ما مثل مناسبة للترويج للسياحة بتونس، رغم تنامي التهديدات الإرهابية.

وتعليقاً على أنشطة محمد السادس في تونس كتبت المدونة أحلام عبدلي: "شكراً لجلالة الملك محمد السادس، شعبنا سيتذكر أنه ذات يوم من أيام 2014، وتونس في أزمة اقتصادية خانقة، وسياحتها تنوء حديثاً تحت ضربة إرهابية موجعة، قام ملك صديق لتونس بجولة في شوارع العاصمة، وصافح أهلها وسمح بصور تذكارية مع أبنائها وبناتها وكأنه في مراكش أو فاس".

وأضافت: "رسالتكم الحميمية وصلت إلينا وإلى العالم، ومفادها: زوروا تونس ولا خوف عليكم، استثمروا فيها وراهنوا على شعبها ووعيه وتحضره".

ومن جهته، علق الإعلامي سمير الوافي، في صفحته على "فيسبوك"، على الجولة السياحية لملك المغرب قائلا: "وصل فيديو جولة ملك المغرب في شوارع تونس إلى أكبر وأهم المواقع والقنوات العالمية.. كانت مجرد مشاهد عابرة ومعبرة.. لكنها أقوی وأسرع وأسهل دعاية للسياحة التونسية".

وتابع الوافي: "لقد أعطت جولته العفوية من دون حراسة مشددة فكرة جديدة عن تونس عكس مشاهد الإرهاب والموت والجريمة".