تونس: البرلمان ثم انتخابات الرئاسة قبل نهاية العام

قالت مصادر سياسية لرويترز إن الأحزاب في تونس اتفقت اليوم الجمعة على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية منفصلة بنهاية هذا العام، لتنهي بذلك آخر نقطة خلافية قبل تحديد موعد رسمي للانتخابات.

وفي شهر مايو الماضي وافق البرلمان على القانون الانتخابي وهو آخر الخطوات لنقل تونس - مهد انتفاضات الربيع العربي - إلى المسار الديمقراطي مع إجراء أول انتخابات بعد الدستور والثانية منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات.

وقال بوصيري بوعبدلي رئيس الحزب الجمهوري المغاربي لرويترز "تم التوافق على عقد الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية نهاية هذا

العام.. التصويت حسم المسألة". وأكد مصدر آخر توافق الأحزاب على ذلك.

ووفقاً للتصويت وافق 12 حزباً على البدء بالانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، بينما اعترض ستة أحزاب فقط.

وسيسمح الاتفاق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحديد موعد رسمي للانتخابات المقبلة قبل نهاية 2014 وفقاً لما نص عليه الدستور التونسي.

والشهر الماضي قال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا للانتخابات في مقابلة مع رويترز إنه من المرجح أن تجرى الانتخابات في نهاية أكتوبر أو نوفمبر المقبل.

ومع إقرار دستور جديد وتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد نحو انتخابات تحقق تونس تقدماً ملحوظاً في المسار الديمقراطي على عكس الكثير من بلدان المنطقة المضطربة.