انطلاق تسجيل الناخبين في تونس

أعلن رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار أن اليوم الاثنين 23 يونيو سيكون موعد انطلاق التسجيل في القائمات للاستحقاق الانتخابي القادم.

يُذكر أنه تقرر أن يكون 26 أكتوبر القادم تاريخ الانتخابات البرلمانية، على أن تكون الدورة الأولى للرئاسية يوم 26 أكتوبر، وتتم الدورة الثانية يوم 23 أكتوبر.

ودعا رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات التونسيين إلى التسجيل في القائمات الانتخابية، ونبه إلى ضرورة تجاوز حالة العزوف عن التسجيل التي شهدتها انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، حيث لم يسجل إلا نصف الناخبين.

هذا وستشرع الهيئة المستقلة بداية من اليوم في تنفيذ حملة دعائية لحث المواطنين على التسجيل وبالتالي المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وفي هذا الاطار تم إعداد حملة دعائية تحت شعار: "نحب تونس.. ماله نقيد"، من أجل التشجيع على التسجيل في المراكز الانتخابية والمشاركة في الانتخابات المرتقبة. كما أعلنت هيئة الانتخابات في بلاغ لها عن إمكانية التسجيل عبر خدمة الهاتف الجوال.

من جهة أخرى، هناك تخوفات من إمكانية حدوث عزوف عن التسجيل على غرار ما حدث في الانتخابات السابقة، وهو ما أشار إليه الإعلامي رئيس تحرير أسبوعية "الأنوار" نجم الدين العكاري في تصريح لـ"العربية.نت"، حيث لم يستبعد حصول ضعف في الإقبال على التسجيل، ومن ثمة التصويت.

وقال العكاري إنه أمر متوقع ويعكس فقدان الثقة بالسياسيين من مختلف الأحزاب، نتيجة السقوط في التجاذبات والصراع الكبير على السلطة ونسيان شواغل المواطن الذي اضطر وحده الى دفع فاتورة الأزمة الشاملة وخاصة الاقتصادية والأمنية.

وشدد أيضاً على أن مناخ الانتخابات الحالية سيكون مخالفاً لمناخ الانتخابات الماضية سواء من ناحية درجة حماس الناخبين والأطراف التي سيتم التصويت لها، وكل المؤشرات الحالية تشير إلى وجود ما يشبه حالة اللامبالاة الشعبية، وهو ما سيكون له تأثير كبير على عملية الانتقال الديمقراطي برمتها.