الإفراج عن دبلوماسيين تونسيين اختطفا في ليبيا

أكد وزير الشؤون الخارجية منجي حامدي، في مؤتمر صحافي، أنه تم الإفراج الأحد، عن الدبلوماسيين التونسيين المختطفين في ليبيا منذ أشهر، ونفى الوزير ما راج عن وجود تبادل للدبلوماسيين المخطوفين مع ليبيين معتقلين في السجون التونسية.

وأشار حامدي، إلى أن عملية تسليم المختطفين تمت بسلاسة وبطريقة حضارية مع الجهة الخاطفة، التي قال بشأنها: "نحن لا نعرفها وليس لدينا معها أي اتصال بل اقتصر اتصالنا على الجهات الرسمية في ليبيا".

كما أوضح، بأن الحكومة التونسية حرصت أثناء معالجة هذا الموضوع على أن يتم في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها وعدم التفاوض تحت الضغط والابتزاز والمقايضة وكذلك في إطار الحرص على الحفاظ على سلامة المختطفين.

من جهة أخرى أكد موقع "حقائق أونلاين"، أن إطلاق سراح الدبلوماسيين التونسيين تم في اطار صفقة تبادل تم بمقتضاها إطلاق سراح إرهابيين ليبيين تورطا في عمليات قتل في عملية الروحية الإرهابية التي وقعت في اواسط سنة 2011.

وللإشارة، فإن مختطفي الدبلوماسيين التونسيين بليبيا، كانوا قد طالبوا بإطلاق سراح سجناء ليبيين مقابل الإفراج عنهما.

ونقل موقع "حقائق"، أن الليبيين الإرهابيين اللذين من المفترض اطلاق سراحهما هما كل من حافظ الضبع، المكنى بـ"أبو أيوب"، وعماد اللواج بدر، المكني بـ"أبو جعفر الليبي"، وهما يقضيان حكماً بالسجن لمدة 20 سنة لكل منهما، بعد أن اعتقلتهما قوات الأمن الوطني خلال العملية الإرهابية بمنطقة الروحية شمال غرب تونس.

وقد وجهت للعنصرين تهم تتعلق بالقتل مع سابق الإصرار، والتآمر على أمن الدولة، وتشكيل عصابة، والاحتجاز، واجتياز الحدود، وإدخال أسلحة بطريقة غير شرعية.

يذكر أنه تم اختطاف الموظف بسفارة تونس في طرابلس محمد بالشيخ يوم 21 مارس الماضي والدبلوماسي العروسي القنطاسي يوم 17 أبريل الماضي.