إضراب عام في السّجون التونسيّة بسبب مسلسل رمضاني

دعت النقابة العامة للسجون والإصلاح التونسية، الى إضراب عام في كل الوحدات السجنية كامل يوم الخميس، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته "مشاهد مغلوطة حول وضعية الوحدات السجنية ومعاملة المساجين في مسلسل "مكتوب" الذي يعرض على قناة "التونسية" الخاصة".

وقال الكاتب العام المساعد لأحد نقابات السجون والإصلاح، مكرم الشهباني في تصريح اعلامي: "نطالب بعقد لقاء مع رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة للحديث عن وضعية أعوان السجون وإيقاف بث المسلسل".

وأضاف الشهباني: "المسلسل قدّم صورة غير صحيحة عما يحدث في السجن"، مشيرا الى أن "ما تم تمريره لا يمتّ للواقع بصلة"، على حدّ تعبيره.

وكانت الحلقة الثالثة من مسلسل "مكتوب"، الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية في تونس، قد تطرقت الى الوضع السيء داخل السجون التونسية، التي تعاني من الاكتظاظ وانتشار الأمراض إضافة إلى سوء المعاملة من قبل بعض المشرفين على السجون.

وفي تعليقه على موقف نقابة السجون، قال صلاح الطرابلسي المستشار الإعلامي في قناة "التونسية" إن ما تم عرضه هو بمثابة نقل للواقع كما هو موجود في السجون التونسية، مضيفاً أن الهدف منه هو التنبيه الى هذه الوضعية غير انسانية في تلك الأماكن، والتي لا تتوافق مع المعايير الدولية.

وأضاف الطرابلسي أن ما عرض من مشاهد ينسجم مع ما سبق وأن أشارت إليه منظمات حقوقية وتونسية وما أكده أيضا مسؤولين في وزارة العدل عن افتقاد العديد من السجون التونسية الى الشروط الضرورية التي تضمن صحة السجناء.

يذكر أن مخرج المسلسل سامي الفهري كان قد قضى فترة في السجن بعد الثورة، بسبب اتهامه بالاستفادة من قرابته مع مسؤولين في النظام السابق لتحقيق منافع له، وهي تهمة برأه منها القضاء.