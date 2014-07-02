مقتل 4 جنود في انفجار لغم في جبل غرب تونس

قتل 4 جنود في الجيش التونسي، اليوم الأربعاء، في انفجار لغم مرت عليه سيارتهم بجبل ورغة في ولاية الكاف (شمال غرب) الحدودية مع الجزائر، حسبما أعلنت وزارة الدفاع.

وقال رشيد بوحولة، المكلف بالاعلام في وزارة الدفاع لوكالة "فرانس برس": "في إطار العمليات الجارية لمكافحة الإرهاب في جبال ورغة بولاية الكاف التي تقوم بها وحدات الجيش والحرس الوطني، تعرضت اليوم في حدود الساعة (13:00 تغ) سيارة عسكرية من نوع هامر إلى انفجار لغم أرضي (..) أسفر عن استشهاد 4 عسكريين".

وأضاف بوحولة أنه "تمّ في إطار هذه العمليات تدمير مواقع لعناصر إرهابية" كانت تتحصن بالمنطقة وأنه "تجري حالياً ملاحقة هذه العناصر".

وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق أن انفجار اللغم أسفر عن مقتل 3 جنود.

والثلاثاء أصيب أربعة عناصر من الجيش واثنان من الحرس الوطني (الدرك) في انفجار لغم تقليدي الصنع بجبل ورغة من ولاية الكاف.

وزرع مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، يتحصنون منذ نهاية 2012 بجبل الشعانبي من ولاية القصرين (وسط غرب)، ألغاماً تقليدية الصنع في هذا الجبل ثمّ في جبال بولايتي جندوبة والكاف (شمال غرب) أدى انفجارها إلى مقتل وإصابة عناصر من الجيش والأمن.