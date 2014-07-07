تونس.. تخوفات من مقاطعة واسعة للانتخابات القادمة

انتهت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس، من وضع المواعيد النهائية المنظمة للانتخابات القادمة، التي تقرر أن تقام يوم 26 أكتوبر القادم، وسط حديث عن تخوفات من حصول مقاطعة أو عزوف شعبي واسع، حيث لم تعرف عملية التسجيل في القائمات إقبالاً وخاصة من قبل فئة الشباب.

فمنذ 23 يونيو الماضي، تاريخ فتح باب التسجيل، لم يتم تسجيل سوى 60 ألف مواطن، مثلما أكد ذلك شفيق صرصار رئيس هيئة الانتخابات في تصريح لـ"العربية.نت"، وهو ما مثل صدمة لكل المتابعين للمشهد السياسي، خاصة وأن حوالي 4 مليون تونسي غير مسجلين في الانتخابات.

وكان رئيس الهيئة الانتخابية قد دعا التونسيين إلى التسجيل في القائمات الانتخابية، ونبه على ضرورة تجاوز حالة العزوف عن التسجيل التي شهدتها انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، حيث لم يسجل إلا نصف الناخبين.

واستبعد صرصار التمديد في عملية تسجيل الناخبين، وقال خلال ورشة عمل حول انتخابات 2014 إن عدد التونسيين الذين قاموا بتسجيل أنفسهم ما زال دون التوقعات.

ودعا صرصار وسائل الإعلام إلى حث الناخبين على التسجيل.

