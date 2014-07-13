العريض أميناً عاماً جديداً لحركة النهضة التونسية

أعلنت حركة النهضة التونسية، اليوم الأحد، عن تعيين رئيس الحكومة السابق، علي العريض، أمينا عاما للحركة خلفا لحمادي الجبالي.

وجاء في بيان للحركة نشر على موقعها الإلكتروني أن مجلس الشورى قام "بتزكية العريض أمينا عاما جديدا للحركة خلفا للجبالي الذي قدّم استقالته في وقت سابق".

وكان الجبالي قدم استقالته في مارس الماضي، مؤكدا أنها ليست "محاولة لتقسيم أو إضعاف الحركة".

وأكد مسؤول في النهضة أن "الجبالي ترك منصب الأمين العام وليس الحركة، ولايزال عضوا فيها".

وتولى الجبالي منصب رئيس الحكومة التونسية في ديسمبر 2011 بعد أول انتخابات حرة في تونس فازت بها النهضة إثر الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

وقدم الجبالي استقالته إثر أزمة سياسية واسعة تبعت اغتيال القيادي المعارض شكري بلعيد في فبراير 2013.