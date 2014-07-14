تونس تنشر صور إرهابيين جزائريين وتطلب التبليغ عنهم

دعت وزارة الداخليّة التونسية في بلاغ لها، صدر الأحد 13-7-2014، المواطنين التونسيين إلى إعلام الوحدات الأمنيّة في حال مشاهدة أو الحصول على أيّ معلومات تخصّ إرهابيين خطيرين.

وقال بيان الداخلية التونسية المرفق بصور المعنيين، إن الأمر يتعلق بكل: من خالد حمادي الشايب، جزائري الجنسية، المكنّى لقمان أبو صخر، والمدعو محمد أمين محكوكة، جزائري الجنسية أيضا، المكنّى أبو أيمن الوهراني، وهشام بن محمد بن عبد الرزاق المعروف بالرابح وهو تونسي الجنسية.

وحسب السلطات التونسية، فالمطلوبون الثلاثة متورّطون في الإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية إضافة إلى تورطهم في أعمال إرهابية سابقة.

