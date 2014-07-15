صحيفة: 120 عنصر أمن متعاونون مع الإرهاب بتونس

نقلت جريدة "آخر خبر"، الصادرة الثلاثاء، أن وزارة الداخلية التونسية قامت بعزل أكثر من 120 رجل أمن، تبيّن أنهم على اتصال بتنظيم "أنصار الشريعة" المحظور ولهم علاقات بقياداته.

وذكرت الصحيفة أن عملية مداهمة وكر للإرهابيين بجهة المرناقية ضواحي العاصمة، كانت سبب كشف تواطؤ بعض أعوان الأمن مع إرهابيين.

من جهة أخرى، أكدت تقارير إعلامية تونسية، الثلاثاء، نقلا عن مصدر برئاسة الحكومة "تعرض الصفحة الرسمية للحكومة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك لعملية قرصنة إلكترونية".

وبحسب موقع إذاعة "موزاييك"، فإن هناك محاولات جارية من أجل إيقاف "عملية القرصنة، وأن العمل جار لاسترجاع الصفحة الرسمية".

وقد قامت الجهة التي قرصنت الصفحة بنشر فيديو على الصفحة تحت عنوان "3 إرهابيين ينشرون شريط فيديو من الشعانبي ويتوعّدون الأمنيين" .

ولم تتبن أية جهة وقوفها وراء عملية القرصنة، غير أن نشر فيديو لإرهابيين على الصفحة المقرصنة يجعل الشكوك تتجه نحو الجماعات الإرهابية، وذلك في إطار حربها مع الحكومة التونسية.