وزير الدفاع التونسي: الإرهابيون تسللوا من الخارج

أكد وزير الدفاع التونسي غازي الجريبي، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الداخلية لطفي بن جدو، عشية اليوم الخميس أنّ الهجوم الإرهابي الذي استهدف كتيبة من الجيش في جبل الشعانبي ليلة الأربعاء، ونجم عنه قتل 14 جندياً وجرح26 وخطف جندي، قامت بتنفيذه مجموعة إرهابية يتراوح عددها بين 40 و60.

ويذكر أن صفحة أنصار الشريعة على "فيسبوك" أعلنت أن عملية الشعانبي نفذتها كتيبة عقبة بن نافع.

وقال الجريبي إن أغلب الإرهابيين الذين قاموا بالعملية تسلّلوا من خارج جبل الشعانبي، مرجّحاً إمكانيّة قدومهم من خارج الحدود، مشيراً إلى وجود أجانب وتونسيين وجزائريين في صفوفهم.

وأكّد الجريبي أنّ أغلب الضحايا من الجنود التسعة توفوا من طلقة من مدفع آر بي جي، مقابل القضاء على إرهابيّ واحد، مضيفاً أنّه تمّ تسجيل إصابات في صفوف الإرهابيين، وأن آثار الدماء تؤكد ذلك.

وقال وزير الدفاع إنّه وحسب المعلومات الأولية، فإن الإرهابيين اتجهوا نحو الخطوط الغربية، وتمّ التنسيق مع الحكومة الجزائر وقوات الأمن الداخلي لتعقبهم.

وفي سياق متّصل، أوضح غازي الجريبي أنّهم كانوا على علم بوجود عملية نوعية وخطيرة كان الإرهابيون يعدّون لها، مفيدا أنّهم يسعون إلى عرقلة الانتخابات القادمة وإفشال المسار الانتقالي.

وأعلن عن وجود "مخططات جهنمية" لاستهداف مصر والجزائر والمغرب والجزائر "وهي حرب إقليمية وليست محلية تونسية" وفق تعبيره.

ومن جهته أشار وزير الداخلية لطفي بن جدو إلى "أن الوحدات الأمنية تمكنت اليوم الخميس من الكشف عن خلية إرهابية في سيدي بوعلي بمحافظة سوسة الساحلية، وهي مجموعة كانت تستهدف تفجير عدد من المؤسسات".

كما تحدث بن جدو عن إحباط عملية إرهابية عشية اليوم كانت تستهدف مؤسسة حساسة وإيقاف 3 إرهابيين.

وقال وزير الداخلية "إن العمليات الإرهابيّة تستهدف الانتخابات ومسار الانتقال الديمقراطي".

وأضاف أنه "يطلب من المجلس التأسيسي المسارعة بسنّ قانون الإرهاب"، ونبه إلى تشتّت مجهودات الأمن نتيجة كثرة التحركات الاحتجاجية، وطالب بهدنة اجتماعية من أجل تفرغ المؤسسة الأمنية لحربها على الإرهاب.