وفاة جنود في هجوم إرهابي على قافلة عسكرية بالشعانبي

نقلت تقارير اعلامية حصول مواجهات عشية الاربعاء بجبل الشعانبي من محافظة القصرين بين الجيش التونسي وجماعات ارهابية.

وتمثل الحادث في هجوم صاروخي من قبل المجموعات الإرهابية المتحصنة بالجبل على قافلة عسكرية، وبحسب المعطيات الأولية فان الارهابيين استعملوا قذائف "الار بي جي" وكذلك نيران كثيفة عند هجومهم على الوحدات العسكرية التي تقوم بمراقبة جبال الشعانبي الذي يشهد منذ أشهر تمركز جماعات ارهابية.

وبحسب شهود عيان من القصرين فان المستشفى الجهوي بالقصرين استقبل جرحى ومصابين. ونقلت اذاعة "جوهرة اف ام" المحلية وفاة 3 عناصر من الجيش الوطني التونسي، في حصيلة أولية.

وأحدثت هذه العملية الارهابية في شهر رمضان الكريم صدمة لدى التونسيين الذين يرفضون التعايش مع الارهاب الذي يستهدف منذ فترة الجيش والمؤسسة الأمنية.

