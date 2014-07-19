أمني تونسي: الحكومة تواطأت مع إرهابيي الشعانبي

في تصريح خطير قال النقابي الأمني الصحبي الجويني، خلال لقاء مع قناة "التونسية" المحلية، "إن معلومات استخباراتية مفصلة وردت على وزارة الداخلية بخصوص عملية الشعانبي وتم تقديمها منذ يوم 10 يوليو/الجاري، إلى السلطات المختصة من طرف جهاز الاستعلامات".

وأضاف الجويني، "أن وزارة الداخلية أعطت التقرير لوزارة الدفاع ولكن هذه المعلومات لم تصل إلى القادة الميدانيين في جبل الشعانبي"، وفق تعبيره. وكان الجويني يتحدث عن العملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت جنودا تونسيين قتل منهم 14 بجبل الشعانبي.

من جهة أخرى، وفي رد على تصريحات النقابي الأمني قال وزير الدفاع غازي الجريبي في حوار مع إذاعة "موزاييك" السبت، "إنه لن يسمح بالتهجم على المؤسسة العسكرية"، مشيرا إلى "أن تصريحات النقابي الأمني الصحبي الجويني تعتبر افتراءات ومغالطة"، موضحا بأنه قد تم تحريف خطاب رئيس الحكومة مهدي جمعة.

ونفى الجريبي، بلوغ المعلومات التي تحدّث عنها الجويني بخصوص علم جهاز استعلامات وزارة الداخلية بالعملية الإرهابية الأخيرة منذ تاريخ 10 يوليو الجاري ومراسلة إلى وزارة الدفاع.

وأشار الوزير إلى أن الجويني يتحمل مسؤولية تصريحاته مع وزارة الداخلية إذا ما تأكّدت المعلومات التي تحدث عنها أو تم دحضها بالإضافة إلى أن وزارة الدفاع ستتبعه على خلفية تصريحاته.

وتجدر الإشارة، الى أن العدد الأخير من جريدة "آخر خبر"، الصادرة الثلاثاء، أشار الى "أن وزارة الداخلية التونسية قامت بعزل أكثر من 120 رجل أمن، تبيّن أنهم على اتصال بتنظيم "أنصار الشريعة" المحظور ولهم علاقات بقياداته.