اعتقال الناطق الرسمي لأنصار الشريعة في تونس

أكدت تقارير إعلامية متطابقة اليوم السبت "أن فرقة مختصة من أعوان الحرس الوطني التونسي قامت فجر اليوم السبت، باعتقال سيف الدين الرايس الذي شغل دور الناطق الرسمي باسم تنظيم أنصار الشريعة – فرع تونس - قبل حظر نشاطه من قبل وزارة الداخلية".

ونقلت يومية "الشروق" التونسية، بحسب شهود عيان ومقربين من الرايس، "أن الفرقة المختصة جاءت إلى منزل الرايس عند الساعة الثالثة فجرا وطلبت منه مرافقتها لدواع أمنية". وأن هذا الأخير سلم نفسه دون حصول مواجهات.

وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد على العروي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، أن عملية إيقاف الرايس تأتي على خلفية تورطه في شبكات تسفير مقاتلين في اتجاه سوريا والتحريض على نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام.

وأوضح العروى أن عملية الإيقاف تمت بعد التنسيق مع وحدات مجابهة الإرهاب ومنطقة الأمن الوطني بالقيروان وبعد استشارة النيابة العمومية.