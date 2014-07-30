استقالة رئيس أركان الجيش التونسي

أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن رئيس أركان الجيش الجنرال محمد صالح الحامدي قد قدم استقالته للقائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية محمد منصف المرزوقي.

وأضافت الإذاعة أن إخفاق الجيش الوطني في محاربة الإرهاب كان وراء تقديم الحامدي لاستقالته.

وأكدت الإذاعة أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة تعويض محمد صالح الحامدي بشخصية عسكرية أخرى لسد الشغور.

وأفادت وسائل إعلام محلية في تونس أمس، أنه تم تبادل إطلاق للنار واشتباكات بين عناصر إرهابية ومروحية تابعة للجيش الوطني كانت تقوم بعملية تمشيط في جبل السمامة التابع لجبل الشعانبي في ولاية القصرين.

وقد تم تبادل إطلاق النار إثر رصد تحركات لمجموعة إرهابية متحصنة في جبل السمامة مما دفع بقائد المروحية للاقتراب منهم ليكون رد الإرهابيين بإطلاق النار.

هذا وقد أصيب خلال هذه العملية عون أمن وجندي بإصابات طفيفة في حين لاذت المجموعة الإرهابية بالفرار والتحصن بالجبل، ويشهد الجبل في الوقت الحالي عمليات تمشيط كبيرة من قبل وحدات الحرس والجيش الوطني.