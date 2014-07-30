تونس: مسلحون يطلقون النار على مروحية للجيش

أصيب عنصر في الحرس الوطني التونسي وجنديان بجروح طفيفة، أمس الثلاثاء، في تبادل جديد لإطلاق النار مع مجموعة مسلحة قرب الحدود الجزائرية، بحسب مصادر طبية وأمنية.

وعولج الرجال الثلاثة، ولم تستلزم حالتهم بقاءهم في المستشفى، بحسب مصدر قابلته وكالة "فرانس برس" في مستشفى القصرين (غرب وسط)، حيث نقلوا.

وأفاد مصدر أمني أن المروحية التي كان الرجال الثلاثة فيها تعرضت لإطلاق نار من مجموعة مسلحة "إرهابية" فيما كانت تحلق فوق جبل سمامة.

ويقع هذا الجبل قرب جبل الشعانبي، وهي منطقة تطارد فيها القوات التونسية منذ أكثر من عام ونصف العام مجموعة مسلحة مرتبطة بالقاعدة ومسؤولة عن عدد من الهجمات الدامية ضد الجيش.

وفي منتصف يوليو قتل 15 جنديا في هجوم مماثل في الشعانبي، هو الأكثر دموية في تاريخ تونس. وفي 26 يوليو قتل جنديان في معارك شمالا في منطقة الكاف قرب الحدود الجزائرية كذلك.