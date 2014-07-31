تونس: الكشف عن خلية إرهابية تهرب المقاتلين إلى ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية التونسية الكشف على خلية إرهابية مختصة في استقطاب عناصر جهادية وتسفيرهم لمعسكرات تدريب في ليبيا وتمكنت من القبض على 5 عناصر منهم.

وقالت الوزارة في بيان لها الأربعاء، "تعلن وزارة الداخلية أن الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالعوينة بالتنسيق مع منطقة الحرس الوطني بالمهدية الكشف عن خلية إرهابية".

وتابع البيان أن الخلية "مختصة في استقطاب وتسفير عناصر جهادية إلى معسكرات تدريب بليبيا والدعوة إلى الإرهاب".

وأفادت وسائل إعلام تونسية أن الداخلية التونسية ألقت القبض على خمسة عناصر من الخلية، وذلك بعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.