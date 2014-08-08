تونس تحبط مخطط إرهابي كان يستهدف مقرات حساسة

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي في تصريح اعلامي أن "وحدات وزارة الداخلية، تمكنت من الكشف عن مخطط إرهابي، كانت خمس مجموعات إرهابية تنوي القيام به ضد سياسيين وأمنيين وإعلاميين ومواطنين، ومقرات أمنية وأخرى حساسة بالضاحية الشمالية للعاصمة".



وقال العروي، خلال ندوة صحفية عقدت الخميس، أن وحدات وزارة الداخلية تمكنت يوم 2 أغسطس/آب الجاري، من القبض على العنصر الإرهابي هشام بن رابح المتورط مع هذه المجموعات الإرهابية، عندما كان بصدد الفرار إلى ليبيا.



وبحسب العروي فان التحقيقات مع الإرهابي رابح، مكنت من الكشف عن مخطط إرهابي يتوزع على خمس مجموعات، وهي مجموعات تنتمي جميعها إلى تيار أنصار الشريعة المحظور، وفق تصريح الناطق باسم الداخلية.



وأكد الروي على أن هذه المجموعات كانت تخطط للقيام بعمليات متزامنة بالعاصمة تونس، مشيرا إلى أنه تم حجز سيارات مفخخة ودراجات نارية وأسلاك معدة للتفجير ولوحات إلكترونية وحواسيب ومواد لصنع المتفجرات .

