اعتراض 90 مهاجراً قبالة سواحل جرجيس في تونس

تم اعتراض 90 مهاجرا إفريقيا متسللين، أبحروا، اليوم السبت، من السواحل الليبية متوجهين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في البحر قبالة جزيرة جرجيس جنوب تونس، وفق ما أفاد الهلال الأحمر التونسي.

وأوضح المنجي سليم، المسؤول المحلي في الهلال الأحمر، أن خفر السواحل التونسي رصد في الساعة الخامسة توقيت غرينتش صباحا، تسعين إفريقيا على متن مركب تعطل محركه قبالة ساحل جرجيس.

وأضاف أن المتسللين، ومن بينهم أربع نساء وطفل، أبحروا قبل يومين من مدينة الزوارة الليبية على مسافة ستين كلم من الحدود التونسية متوجهين إلى لامبيدوزا.

وقال سليم: إن المهاجرون هم 31 سودانيا، و19 صوماليا، و18 أريتريا، وعشرة من نيجيريا، وستة من المغرب، وستة من تشاد.

وأضاف أن المهاجرين موجودون حاليا في ميناء جرجيس التجاري حيث يتلقون العناية الضرورية، وسينقلون مؤقتا إلى مركز استقبال للمفوضية العليا للاجئين للأمم المتحدة في جرجيس في انتظار قرار حول مصيرهم.

وفي مطلع يونيو، أبحر أكثر من 200 مهاجر إفريقي من السواحل الليبية متوجهين إلى أوروبا على متن زورق صيد، وتم اعتراضهم قبالة سواحل جرجيس.