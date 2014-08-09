حكومة تونس: حوافز لمن يساهم بالكشف عن الإرهابيين

نوهت الحكومة التونسية بالمساهمة الإيجابية للمواطنين في الكشف والإبلاغ عن الخلايا الإرهابية، وأقرت النظر في إمكانية تخصيص حوافز لكل من يساهم في الكشف عن المعلومات التي تؤدي إلى إيقاف الإرهابيين مع الحفاظ على سرية هوية من يقوم بهذا الواجب الوطني.

وقد دعت "الحكومة التونسية المصغرة"، وهي خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني في تونس، في اجتماعها الأخير "إلى توفير كل الاعتمادات والوسائل المادية الضرورية لدعوة جيش الاحتياط للمساهمة في تأمين سير الانتخابات القادمة، وذلك حفاظا على تركيز جهود النسيج الأمني بالبلاد لضمان الأمن العام بالبلاد وتعقّب بؤر التوتر والإرهاب".

وعلمت "العربية.نت" أن خلية الأزمة التي يشرف علىها رئيس الحكومة مهدي جمعة، ويحضرها وزراء الداخلية والدفاع الوطني والعدل والشؤون الخارجية والوزير المكلف بالأمن ووزير الشؤون الدينية وكاتب الدولة المكلف بالشؤون الجهوية والمحلية، قد اهتمت في اجتماع الجمعة بالنظر في ملف تعقب الجماعات الإرهابية وتقدم الاستعدادات للانتخابات القادمة المقرر إجراؤها في 26 أكتوبر القادم.

وفي إطار حربها على الإرهاب، بدأت الحكومة التونسية في تنفيذ خطة لتجفيف منابع الإرهاب، تتمثل في غلق المساجد التي تسيطر عليها الجماعات المتشددة، وحجب مواقع هذه الجماعات، إضافة إلى الشروع في إيقاف عدد من الجمعيات المتهمة بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية.

وقد حظيت هذه الإجراءات بدعم ومساندة قوية من قبل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما أكدت عليه الناشطة السياسية رجاء بن سلامة لـ"العربية.نت"، حيث قالت إنه ومنذ أن تشكلت خلية الأزمة بقيادة مهدي جمعة، شهدنا تحولا نوعيا في مواجهة الإرهاب، ورؤية متكاملة لأول مرة في التعاطي مع ملفاته: المساجد وتحييدها، الجمعيات الدينية وصلة بعضها، بل الكثير منها بالإرهاب، إغلاق المدارس الدينية التي تؤدلج الأطفال، تفكيك الخلايا المتعددة من الإرهابيين، حذر في استقبال الوافدين من ليبيا، تعليمات واضحة بخصوص عدم نقل المعارك الليبية إلى الإعلام التونسي وإلى الأراضي التونسية".