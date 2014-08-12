السبسي مرشحا رسميا للانتخابات الرئاسية في تونس

أعلن القيادي في حزب "حركة نداء تونس"، رضا بلحاج، اليوم الثلاثاء، أنه تم جمع ما يفوق الـ10 آلاف توقيع لتزكية ترشح رئيس الحزب الباجي قايد السبسي بالانتخابات الرئاسية، وهو ما يعني أن السبسي بات مترشحاً رسمياً للانتخابات الرئاسية في تونس.

وأضاف رضا بلحاج أن "الإعلان عن القوائم النهائية لمرشحي الحزب بالانتخابات التشريعية ستكون مع الإعلان عن فتح باب الترشح"، في الثاني والعشرين من هذا الشهر.

ويشترط قانون الانتخابات التونسي أن "تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من عشرة نواب من نواب الشعب أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات (المجالس) المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمئة ناخب بكل دائرة منهم".

وصادق المجلس التأسيسي التونسي، مؤخراً، على قانون يُحدّد يوم 26 أكتوبر المقبل لتنظيم الانتخابات التشريعية، ويوم 23 نوفمبر لتنظيم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية. كما ينص القانون على تنظيم الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى وقبل انتهاء عام 2014.