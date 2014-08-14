الغنوشي: من يمجد بن علي وعهده "مجرم وإرهابي"

دعا راشد الغنوشي، زعيم حركة "النهضة" الإسلامية في تونس اليوم الأربعاء، خلال خطاب أمام قواعد الحركة بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المجلسَ الوطني التأسيسي إلى "تجريم كل من يمجد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعصابته وعهده البائد".

وفي تعليق على تصريح الغنوشي، قال المحلل السياسي منذر ثابت لـ "العربية.نت" إن قول رئيس النهضة عبثي ولا معنى له، و لا يضاهيه إلا القول بأن من يتعاطى مع مرحلة من مراحل تاريخ تونس، مجرم وإرهابي يستحق المتابعة والملاحقة".

وأشار إلى أن اعتبار من ينتصر لـ "بن علي" كشخص أو كمرحلة إرهابي، يستوجب العودة إلى تصريحات الغنوشي، بعد وصول بن علي للسلطة حيث قال إن "ثقته في الله وفي بن علي وأنه رجل إنقاذ وطني".

وقال ثابت إن الغنوشي نفسه، يجب أن يجرم وذلك من أجل دعمه لحاشية بن علي، ممثلة في صهر الرئيس السابق صخر الماطري.

كما اعتبر ثابت أن هذا التصريح هو ترجمة لخوف حقيقي من مراجعة الرأي العام وعودته إلى المقارنة بين ما قبل وما بعد الثورة، والحنين إلى الجوانب الناجحة في السياسات السابقة.

وكان الغنوشي قد قال بأن تمجيد بن علي يعد "إرهابا لا يقل عن إرهاب الجماعات التكفيرية التي تحارب الدولة والتي تتستّر بالإسلام وتضطهد أصحاب الديانات الأخرى كما يحصل في ‫‏العراق وسوريا".

