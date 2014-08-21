الشباب التونسي لا يثق في الأحزاب ولا في الانتخابات

كشف استطلاع حول "الديمقراطية التشاركية ومشاركة الشباب" في تونس، أن 5% فقط من مجموع 52% من الشباب المهتمين بالسياسة، ينشطون في أحزاب سياسية.

وفي هذا السياق، اعتبر ضياء الحق عمار، العضو الناشط في منظمة "أنا يقظ"، أن مستويات مشاركة الشباب في الأحزاب السياسية تعتبر منخفضة جدا وفقا للاستطلاع.

وانتقد ضياء الممارسات السياسية في تونس، التي قال إنها خيبت آمال الشباب التونسي، لتتراجع ثقته في المؤسسات السياسية، وتنعدم بالتالي الثقة بين الشباب وكبار السن القائمين على الأحزاب السياسية.

وبحسب منظمة "أنا يقظ"، التي أنجزت الدراسة، فإن هناك "عدم إلمام من قبل أغلب الشباب التونسي بخصائص الديمقراطية التشاركية رغم الجهود التي تبذلها مكونات المجتمع المدني في هذا المجال".

كما كشف الاستطلاع أن 66% من الشباب المستجوب "لا يملكون أدنى فكرة عن القانون الانتخابي الجديد"، ما يرشح فرضية مقاطعة واسعة من هذه الفئة للانتخابات المقبلة.

وفي هذا السياق، فإن نوايا التصويت لدى هذه الفئة كشفت أن حوالي 39% فقط من الشباب المستجوبين قد عبروا عن نيتهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

أما مشاركة الشباب في التظاهرات والفعاليات السياسية والإضرابات والاعتصامات، فقد خلص الاستبيان إلى أن 31% من المستجوبين أشاروا إلى أنهم سبق أن شاركوا في اعتصام أو إضراب في السنة الفارطة.

وبلغت نسبة متابعة الشباب لمداولات المجلس التأسيسي على شاشة التلفاز 63%. وفي هذا الإطار يعتبر أعضاء منظمة "أنا يقظ" أن انعدام الثقة بين الشباب والمؤسسات المنتخبة، وإصرارهم على مقاطعة الأحزاب السياسية، هو مؤشر على رفضهم للنظام السياسي برمته.