أميركا تضاعف مساعداتها العسكرية لتونس

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها ستقدم مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 60 مليون دولار لدعم قدرات الجيش التونسي في مواجهة المتشددين الإسلاميين الذين يهددون عبر هجماتهم المتكررة، الديمقراطية الناشئة في مهد انتفاضات الربيع العربي.

وفي الشهر الماضي، قال مسؤولون تونسيون وأميركيون إن الولايات المتحدة تعتزم أيضا بيع 12 طائرة هليكوبتر "يو إتش-ام بلاك هوك" لتونس، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 700 مليون دولار، سعيا من واشنطن لمساعدة تونس في القضاء على التهديد المتزايد من إسلاميين متشددين.

وتقاتل تونس جماعات دينية متشددة، أبرزها جماعة أنصار الشريعة التي تعلن ولاءها لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.

وكثف متشددون هجماتهم ضد قوات الجيش والشرطة، وقتلوا وأصابوا العشرات منهم في العامين الماضيين.