تونس.. إحدى القتيلتين في القصرين ألمانية

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، الثلاثاء، أن سيدة ألمانية قتلت في تونس بعد إعلان المسؤولين التونسيين أن الشرطة قتلت فتاتين، فجر السبت، للاشتباه بأن سيارتهما كانت تقل مجموعة مسلحة.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية أن الوزارة "تؤكد للأسف أن مواطنة ألمانية أصيبت بجروح قاتلة في مدينة القصرين في تونس".

وقالت إن "السفارة الألمانية في تونس على اتصال بأقاربها والسلطات المعنية، كما تسعى للحصول على توضيح سريع" لما حدث.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن المرأة تحمل الجنسيتين الألمانية والتونسية، وعمرها 24 عاما، وكانت برفقة قريبتها التي قتلت في نفس الحادث.

والسبت، ذكرت وزارة الداخلية التونسية أن الفتاتين قتلتا برصاص دورية أمنية فجراً في مدينة القصرين وسط غرب البلاد التونسية على الحدود مع الجزائر، بعد الاشتباه في أن سيارتهما التي رفضت أوامر بالتوقف، كانت تقل "مجموعة مسلحة".

وقالت الوزارة في بيان إن السيارة كانت "تسير بسرعة كبيرة، فأشير عليها بالوقوف، إلا أنها لم تمتثل للوقوف وواصلت سيرها، ما أجبر الأعوان (عناصر الأمن) على إطلاق النار صوبها، ما أدى إلى إصابة فتاتين كانتا في السيارة تُوفيتا بعد ذلك".

ولم تكشف الوزارة حينها عن جنسيتي الفتاتين.

وتقع مدينة القصرين قرب جبل الشعانبي الذي يتحصن فيه منذ نهاية 2012 مسلحون، تقول السلطات إنهم مرتبطون بتنظيم القاعدة.