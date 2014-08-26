تونس تنفي تحليق طائرات مجهولة فوق أجوائها

نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، تصريحا للناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني، بلحسن الوسلاتي، نفى فيه بصورة قطعية صحة ما يروج من قبل بعض وسائل الإعلام الإلكترونية المحلية، عن تحليق طائرات مجهولة في الأجواء التونسية تحديدا في جهة جنوب تونس وعلى الحدود مع ليبيا.

وأكّد المتحدث باسم الوزارة "أن هذه الطائرات تابعة للجيش الوطني، وتقوم منذ مدة في إطار مهام عادية ودورية بطلعات جوية لمراقبة الحدود التونسية البرية والبحرية على الحدود الجنوبية".

وأوضح الوسلاتي "أنه يمكن للطائرات المذكورة التحليق على علو منخفض في إطار مهام استطلاعية أو مراقبة للحدود التونسية"، مشددا على "استحالة دخول طائرات مجهولة الأجواء التونسية دون اعتراضها أو التصدي لها من قبل وحدات الجيش الوطني".

وكانت وزارة النقل التونسية قد قررت إلغاء كل الرحلات الجوية القادمة من مطارات مدن معيتيقة ومصراتة وسرت الليبية، حتى إشعار آخر. وذلك بعد رواج تقارير إعلامية أشارت الى إمكانية حصول هجمات إرهابية تستخدم فيها طائرات مصدرها لبيبا، وتكون مشابهة لتلك التي وقعت في 11 سبتمبر 2011.

ويأتي قرار الوزارة هذا بعد تسرب تقارير إعلامية استندت إلى معلومات أمنية، وأشارت إلى "امتلاك جماعات متشددة تنشط بالتراب الليبي لطائرات مدنية".

وفي ذات السياق أكدت كما الباحثة الفرنسية في شؤون الأمن والسياسة الخارجية، ميري دوتي في مقال في العدد الأخير من مجلة "لي بوان" الفرنسية، أن "هناك الكثير من الشائعات في الدول المجاورة لليبيا، توضح أن الجماعات الإسلامية والجهادية المرتبطة بتنظيم القاعدة، تجهز جملة من الاعتداءات، انطلاقا من الأراضي الليبية إلى هذه الدول"، مشيرة إلى أن "تضارب المعلومات حول المسؤول عن القصف الأخير في طرابلس بواسطة طائرات مجهولة ضد ميليشيات مسلحة كان سبباً في تزايد هذا الفزع لدى دول الجوار".

