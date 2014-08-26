وزير خارجية تونس: إعادة العلاقات مع دمشق غير واردة

قال وزير خارجية تونس، منجي الحامدي، في مقابلة مع قناة "الحدث"، إنه "لا توجد نية في الوقت الحالي لإعادة العلاقات مع دمشق"، مؤكدا في سياق آخر أن "دول جوار ليبيا متفقة على رفض التدخل العسكري والسياسي الأجنبي عنها".

وأوضح منجي الحامدي في حديثه لـ"الحدث"، بخصوص المقاتلين التونسيين في سوريا، أن الحكومة التونسية تتابع الوضع عن كثب، وقد تم فتح مكتب في العاصمة دمشق لمتابعة أوضاع 5 آلاف تونسي هناك، لكنه أضاف أن هذا الأمر لا يعني "إعادة العلاقات مع دمشق في الوقت الراهن".

لا للتدخل الأجنبي في ليبيا

وبشأن الوضع في ليبيا، أكد وزير خارجية تونس أن توصيات اجتماع القاهرة الأخير الذي حضرته دول جوار ليبيا، انتهى إلى دعم التقارب السياسي بين الإخوة الفرقاء في ليبيا، مقابل رفض الحل العسكري. وأقرت التوصيات طلبا موجها للأطراف الأجنبية بالتوقف عن تسليح الأطراف الداخلية الليبية.

ودعا الحامدي الليبيين إلى الاستلهام من التجربة التونسية في الحوار الوطني.

علاقتنا مع الجزائر استراتيجية

وبخصوص العلاقة مع الجزائر، قال وزير خارجية تونس، إن العلاقة بين البلدين "استراتيجية" بكل ما تعني الكلمة من معنى، موضحا أن زيارة رئيس حركة النهضة ولقاءه مع بوتفليقة كانت في سياق رفض التدخل الأجنبي في ليبيا.

داخليا، أعلن منجي الحامدي أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من الجميع في الاستحقاقات الانتخابية، وأن الحكومة "ليس لديها تخوفات، وستجرى الانتخابات في وقتها، وستأتي المجموعة التي يختارها الشعب التونسي".

وحول التخوفات الأمنية، قال "ليس لدينا تخوفات، وإنما انشغالات ومستعدون لكل الاحتمالات". أما دبلوماسيا، سجل منجي الحامدي أن "أولوية وزارة الخارجية التونسية هي الأمن والاقتصاد".