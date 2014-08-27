تونس.. الكشف عن مخطط لاغتيال السبسي

كشف الناطق الرسمي لحركة "نداء تونس"، الأزهر العكرمي، لـ "العربية.نت"، اليوم الأربعاء، ورود معلومات أمنية عن "مخططات لاغتيال" الباجي قائد السبسي، رئيس الحركة، والمرشح الأبرز للانتخابات الرئاسية.

وأكد نجل السبسي، حافظ قائد، وجود تهديدات جدية لاغتيال والده قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 26 أكتوبر القادم.

ونسب نجل السبسي المعلومات إلى جهات أمنية، معتبرا "أن الغاية من التخطيط للاغتيال هي محاولة استهداف وتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي الجاري في تونس".

من جهة أخرى، أكد موقع إذاعة "موزاييك" أن رئاسة الحكومة أعلمت الثلاثاء "رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي بوجود معلومات أمنية مؤكدة لاغتياله، كما قررت تسخير سيارة واقية من الرصاص لحمايته".

ووفق مصادر، فإن المخطط الذي يتم الحديث عنه يتمثل في استخدام سيارة مفخخة تعترض موكب السبسي.