تونس.. احتجاز مركب مصري يضم 18 بحارا

قالت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الخميس، إن قوات خفر السواحل احتجزت مركب صيد مصرياً، كان على متنه 18 صياداً، بتهمة الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية التونسية.

وأضافت الوزارة في بيان لها: "أوقفت إحدى وحدات جيش البحر بمعاضدة الحرس البحري يوم الأربعاء مركب صيد... مصرياً، وذلك شرق ميناء جرجيس بعدما حاول الفرار".

وتم اقتياد المركب إلى ميناء صفاقس (270 كيلومتراً جنوب تونس العاصمة) لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.

وفي الأعوام الماضية، تكررت حوادث توغل مراكب صيد مصرية، بشكل غير قانوني، وتم إطلاق سراحهم بعد دفع غرامات مالية.

وتتراوح غرامة السطو على الثروات السمكية بالمياه الإقليمية التونسية بين 20 ألفاً و220 ألف دولار.