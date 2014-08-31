انتشال 41 جثة لمهاجرين في تونس

أعلنت السلطات المحلية التونسية السبت، أنه منذ الجمعة تم انتشال 41 جثة لمهاجرين في جنوب شرق تونس، إثر حادث غرق قبالة ليبيا، وذلك في حصيلة جديدة غير نهائية.

وقال رئيس بلدية بن قردان، مصطفى عبد الكبير، إنه "تم انتشال 41 جثة، وأضاف: "لا يمكننا مواصلة عمليات البحث هذا المساء بسبب الظلام والافتقار إلى المعدات".

ورجح صيادون وجود المزيد من الجثث في البحر، ولم تدل السلطات التونسية حتى الآن، بالعدد التقديري الكامل للمهاجرين الذين قضوا غرقاً.

وانتشل قسم من الجثث في عرض البحر، فيما طفت جثث عديدة أخرى، كان بعضها مرتديا سترات إنقاذ على الساحل التونسي.

وحتى الآن، لم يعرف تاريخ حصول المأساة وظروفها، لكن الحماية المدنية التونسية في بن قردان، أوضحت أن أصحاب الجثث، هم ضحايا حادث غرق قبالة ليبيا حصل في بداية الأسبوع، نظرا إلى تحلل تلك الجثث.

وتشهد منطقة المتوسط بانتظام، غرق مراكب محملة بمهاجرين أفارقة وآسيويين وعرب، يحاولون عبور البحر إلى أوروبا خصوصا إيطاليا.

