تونس.. 1500 قائمة مرشحة للانتخابات البرلمانية

أعلن السبت، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، شفيق صرصار، أن 1500 قائمة ترشحت الى الانتخابات البرلمانية، المقرر اجراؤها في 26 أكتوبر القادم.



ويذكر أن عدد القوائم في انتخابات المجلس التأسيسي، التي تمت في 23 أكتوبر 2011 قد بلغت 1600 قائم، وهو ما ساهم في تشتيت الناخبين، وهو ما أكد عليه المحلل السياسي منذر ثابت، في تصريح ل "العربي.نت" الذي أكد بالمناسبة أن سيناريو انتخابات أكتوبر سوف يتجدد مرة أخرى خلال الانتخابات القادمة.



وأوضح ثابت أن كثرة عدد القوائم سينجم عنه تشتيت اختيار الناخبين، ولعل أهم حزب سوف يستفيد من هذه الوضعية هو حركة النهضة الاسلامية، التي لها كتلة انتخابية ثابتة ومستقرة، برغم تضرر صورتها بعد تجربة حكم فاشلة.

كما قال ثابت أن ضعف المعارضة وغياب الدمقراطية في التسيير داخل هياكلها وصراع الزعامة بين أفرادها، جعل الكثير ينفرون منها ويرونها غير قادرة على حكم البلاد في مرحلة دقيقة من تاريخها.



وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد شفيق صرصار ، قد أكد اليوم السبت في تصريح إعلامي على هامش مشاركته في ندوة المحافظين – الولاة- ، ان هناك 4 مخاطر يجب التصدي لها لإنجاح المسار الانتخابي القادم.

وأضاف صرصار ان هذه المخاطر تتعلق بدرجة أولى بالأمن والتهديدات الإرهابية مبيناً ان بعض الدول لا تريد نجاح النموذج التونسي. أما الخطر الثاني فيتمثل في العنف السياسي، بحسب رئيس هيئة الانتخابات الذي حذر من ان هذا العنف سيسبق العملية الانتخابية وسيقع يوم الانتخابات وبعدها كذلك.

وأشار إلى ان الخطر الثالث متعلق بالمناخ خاصة في بعض المناطق الريفية التي يرتفع فيها منسوب مياه الأودية في الشتاء ما يجعلها في عزلة ، مضيفاً ان الخطر الرابع متعلق بالمطالب الاجتماعية على غرار التنمية والتشغيل في الجهات والتي قد تؤدي إلى محاولة تعطيل الانتخابات والتهديد بإيقاف إجرائها.



من جهة أخرى، أشار وزير الداخلية لطفي بن جدو اليوم السبت خلال تصريح اعلامي إلى وجود تهديدات إرهابية جدية خلال شهر سبتمبر القادم ، مبينا أنها "ستكون على مستوى الجبال بعيدا عن المناطق الحضرية.



وأكد خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها مع وزير الدفاع الوطني "اتخاذ المؤسستين الأمنية والعسكرية في إطار خلية الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ولتسديد ضربات استباقية للمجموعات الإرهابية حتى لا تتمكن من تجميع قواها".



وقال بن جدو، ان المجموعات الارهابية تخشى الوصول إلى الانتخابات لأن البلاد "ستقطع بذلك مع كل ماهو هش وكل ماهو وقتي وهو ما يؤرقهم ويجعل جهودهم منصبة لتسديد ضربات تستهدف سلامة الانتخابات".

