تونسي يتسلل إلى البرلمان ويؤدي اليمين بدل نائب متغيب

تمكن مواطن تونسي من التسلل إلى قاعة البرلمان في أولى جلساته، يوم أمس، ولم يكتف بذلك، بل أدى القسم مكان نائب متغيب، لكن لسوء حظه أن الشرطة تمكنت من إيقافه بعد قليل.

وأفاد نواب في البرلمان التونسي الجديد، الذي انتخب الشهر الماضي، أن هذا المواطن أدى القسم بعد أن تمكن من التسلل من الباب الرئيسي للبرلمان وصولاً للقاعة الرئيسية، حيث أدى اليمين مع بقية النواب بدلاً من مبروك الحريزي، وهو نائب عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، مما اضطره إلى تأدية القسم في الجلسة المسائية.

وقال رئيس الجلسة الافتتاحية، علي بن سالم، معلقاً على ما جرى: هل يتعين أن ندخل ببطاقة الهوية أو جواز السفر للمجلس.. أشعر بالحرج.

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أنه تم توقيف المواطن الذي انتحل صفة النائب في البرلمان، الذي تبين لاحقاً أنه عنصر أمن مكلف بشؤون إدارية، تعمّد الجلوس مكان النائب.

وتمّ فتح بحث إداري، وبادرت الوزارة بإيقافه عن العمل، كما أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتوقيفه بعد تعهّد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالموضوع.