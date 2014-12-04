قيادي في "نداء تونس" يفوز برئاسة البرلمان

انتخب محمد الناصر، القيادي في حركة "نداء تونس" الذي فاز بأغلبية المقاعد في البرلمان التونسي الجديد، اليوم الخميس رئيساً لمجلس الشعب (البرلمان) الجديد.

وصوت لفائدة الناصر، 176 نائبا، فيما تم تسجيل 34 ورقة بيضاء و4 أوراق ملغاة، وذلك من مجموع 214 نائبا شاركوا في عملية التصويت.

ويذكر أنه لم يترشح أي نائب آخر لمنافسة النائب محمد الناصر على رئاسة المجلس النيابي. في المقابل ترشح 4 نواب عن أحزاب "النهضة" و"الجبهة الشعبية" و"الوطني الحر" و"أفاق"، لشغل منصبي النائب الأول والثاني لرئيس المجلس.

وفي كواليس المجلس أكد نواب من كتلتي نداء تونس والنهضة، أنه حصل اتفاق بينهما على أن يتم انتخاب نائب رئيس النهضة الإسلامية عبد الفتاح مورو نائبا أول لرئيس المجلس، في تأكيد واضح وصريح على حصول توافقات سابقة بين حزبي "نداء تونس" و"حركة النهضة".

من هو محمد الناصر؟

محمد الناصر من مواليد 21 مارس 1934، وقد تخرج سنة 1956 من معهد الدراسات العليا في القانون بتونس، ثم تحصل على شهادة الدكتوراه في القانون الاجتماعي من جامعة باريس /بانتيون - السوربون/ سنة 1976.

وشغل محمد الناصر منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في مناسبتين الأولى في حكومة الهادي نويرة قبل أن يستقيل (1974/1977) والثانية في حكومة محمد مزالي (1979/1985).

كما عين منذ سنة 2005 منسقاً للميثاق العالمي للأمم المتحدة بتونس ومدققا اجتماعيا، فضلا عن كونه مستشارا دوليا منذ العام 2000.

وخلال الفترة الممتدة بين 1991 و1996، شغل السيد محمد الناصر منصب رئيس البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المتخصصة في جنيف، وعين مندوبا عاما لديوان "العمال التونسيين في الخارج" (1973 -1974).

ويعتبر محمد الناصر الرئيس المؤسس للجمعية التونسية للقانون الاجتماعي سنة 1985، والمدير المؤسس للمجلة التونسية للقانون الاجتماعي، وهو نائب رئيس المؤسسة الدولية لقانون الشغل والضمان الاجتماعي، والرئيس المؤسس لمعهد التدقيق الاجتماعي في تونس.

كما شغل منصب رئيس معهد الاستشارات الاجتماعية، وعضو المعهد الدولي للتدقيق الاجتماعي في باريس، ومستشار بمركز الدراسات الاستشرافية والاستراتيجية في باريس، كما انتمى الناصر إلى العديد من الهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة في حقوق الإنسان.

وكان آخر منصب سياسي شغله هو منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قايد السبسي. فضلا عن أنه عين في يوليو الماضي نائباً لرئيس "نداء تونس" الباجي قايد السبسي.



















