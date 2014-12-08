21 ديسمبر موعد الدور الثاني لانتخابات الرئاسة بتونس

أكّد شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، أن الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية سيجرى يوم 21 ديسمبر 2014، على أن تتم الانتخابات في الدوائر بالخارج أيام 19 و20 و21 ديسمبر الجاري.

وستنطلق الحملة الانتخابية يوم الثلاثاء 9 ديسمبر الحالي لتتواصل إلى غاية 19 ديسمبر.

وسيتنافس في الدور الثاني كل من المرشحان؛ المنصف المرزوقي الرئيس الحالي، والباجي قائد السبسي رئيس حزب "نداء تونس"، الذي فاز منذ شهر بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية، حيث حصل على 85 مقعدا يليه حزب "النهضة" بـ 69 مقعدا.

تجدر الاشارة إلى أنه سيتم اليوم الاثنين الإعلان عن النتائج الرسمية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ومن المنتظر أن تكون على النحو التالي: الباجي قائد السبسي في المركز الأول بنسبة 39.46% يليه المنصف المرزوقي في المركز الثاني بنسبة 33.43%.

يذكر أن المحكمة الإدارية كانت قد رفضت 8 طعون كان قد تقدم بها المرشح المنصف المرزوقي.